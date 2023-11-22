Kırım Tatar Diasporası, tarihi Yalta kentinde bir araya geldi

Dünyanın birçok ülkesinden Kırım Tatarları tarihi Yalta kentinde bir araya geldi. Yuvarlak Masa toplantısında Kırım’ın gelişimi konuşuldu. Buluşmaya yerel hükümetten katılımcılar da katıldı.

Yalta Belediye’si adına toplantıya katılan Konstantin Şimanovskiy, halkın ihtiyaçlarına göre okul, kreşler, sağlık kurumları ve hastanelerdeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Kırım’ın Rusya Federasyonu Başkanı Daimi Temsilcisi Yuri Yuryeviç Didenko, Kırım’ın Tatarlar ile tüm halkların evi olduğunu belirtip farklı kültürlerin birlikte yaşamasının önemine vurgu yaptı.

Kırım Etnik Halklar Arası İlişkiler Devlet Komitesi Başkanı Tippa Ayder Akhtemociç, Kırım Tatarlarının diasporayla ilişkilerini geliştirmek istediklerini dile getirdi.

KARADENİZ ÜZERİNDEN ULAŞIM

Yalta Belediye Başkanı Yanina Petrovna, Türkiye ile eskisi gibi karşı iki kıyı kardeş halkları arasında Karadeniz’de karşılıklı Katamaranların çalışması gerektiğini belirtti.

Kırım Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri St. Petersburg Devlet Üniversitesi’nden İlber Vasfi Sel, Kırım’ın resmi olarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından Rusya’nın bir parçası olarak tanınmamasına rağmen, iki ülkedeki Kırım Tatar toplumu arasında kültürel ve bilimsel temasların kurulması için gerçek fırsatlar bulunduğunu belirtti.