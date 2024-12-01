Kırkağaç’ta çıkan ev yangını: 1 ölü

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangında zihinsel engelli bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın, dün gece saatlerinde Cinosman Mahallesi 22 Sokak’ta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi.

İddiaya göre, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu halı ve koltuklar alev aldı.

Evde ikamet eden ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Orhan Aktaş (62), bir anda yükselen alev ve dumanların içerisinde kaldı.

Komşularının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri alevlere müdahale ederek, bir süre sonra yangını kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesi sonucu eve giren ekipler, Orhan Aktaş’ın cansız bedenine ulaştı.

Evden çıkarılan Aktaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık, evde detaylı bir inceleme yaptı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.