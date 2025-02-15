Kırkağaç’ta trafik kazası: 2 ölü

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yol üstünde park halinde duran tankere arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde İzmir-İstanbul Karayolunun Manisa Kırkağaç ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 34 FD 1236 plakalı Volkswagen marka otomobil, yaşadığı arıza sebebiyle yol kenarında park halinde duran 35 AVV 945 plakalı tankere arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken, araçta bulunan ismi henüz belirlenemeyen sürücü ve yolcu konumunda bulunan Gizem Özmen (24) hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri araçtan çıkarılarak Kırkağaç Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Park halinde duran tankerin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.