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Kırklareli Barajı'nın doluluk oranı yüzde 30'a düştü

Kırklareli Barajı'nın su seviyesi, kuraklık nedeniyle azaldı.

Çevre
  • 29.10.2024 15:22
  • Giriş: 29.10.2024 15:22
  • Güncelleme: 29.10.2024 15:25
Kaynak: AA
Kırklareli Barajı'nın doluluk oranı yüzde 30'a düştü
Fotoğraf: AA

Kırklareli'nde kentin su ihtiyacını karşılayan Kırklareli Barajı'nın doluluk oranı yüzde 30'a düştü

DSİ 112. Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık ve yeterince yağış olmaması nedeniyle barajın su seviyesinin azaldığı belirtildi.

Kentin içme suyunun da sağlandığı barajın doluluk oranı yüzde 30 olarak ölçüldü.

Depolama hacmi 113 milyon 312 bin metreküp olan barajda 33 milyon 444 bin metreküp su bulunuyor.

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