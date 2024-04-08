Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut mazbatasını aldı

MHP'den Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Derya Bulut mazbatasını alarak görevine başladı.

Kırklareli Adliyesi'nde düzenlenen törende Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Özlem Orhan, Bulut'a mazbatasını takdim etti.

Törende Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin mazbataları da verildi.

Bulut, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Halka hak ettiği hizmetleri en kısa sürede ulaştırmak için çalışacağını ifade eden Bulut, bahane ve mazeret üretmeden hizmet edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Bulut, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ile vatandaşlar kortej eşliğinde Atatürk Anıtı'na geldi.