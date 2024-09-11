Kırklareli'de Atatürk heykeline taşlı saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline saat 20.50 sıralarında bir kadın tarafından taşlı saldırıda bulunuldu.

Saldırıyı gören yurttaşlar, Canan B.’ye tepki gösterdi. Polis tarafından gözaltına alınan Canan B., emniyete götürüldü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kırklareli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, saldırganın psikiyatrik rahatsızlığı bulunduğu belirtildi.

'Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeline zarar vermeye çalışan şahıs hakkında basın açıklaması' başlığını taşıyan valilik açıklamasında şöyle denildi:

"İlimiz Pınarhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline; 10 Eylül 2024 Salı günü saat 20.50 sıralarında C.B. isimli şahıs zarar vermeye çalışmıştır.

Yapılan ilk incelemede C.B. isimli şahsın psikiyatrik rahatsızlığı olduğu, 2015 yılından bu yana zaman zaman farklı illerdeki hastanelerde yatarak tedavi gördüğü anlaşılmış olup şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."



