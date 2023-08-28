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Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Ajans Haberleri
  • 28.08.2023 11:43
  • Giriş: 28.08.2023 11:43
  • Güncelleme: 28.08.2023 11:43
Kaynak: DHA
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Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Pınarhisar'ın Meşelik mevkisindeki otoban bağlantı yolunda meydana geldi.

Şeyma Dillice'nin kullandığı 34 BOR 656 plakalı otomobil ile İbrahim Çavuşlar yönetimindeki 59 AAD 211 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobillerin sürücüleri ile Hatice Atlas, Yağız Atlas, Hatice Mira ve İlhan Dillice yaralandı.

İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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