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Kırklareli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 07.11.2023 11:52
  • Giriş: 07.11.2023 11:52
  • Güncelleme: 07.11.2023 11:53
Kaynak: DHA
Kırklareli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı

Kırklaerli'nin Demirköy ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Demirköy ilçesi Jandarma Kule mevkisinde meydana geldi. A.Y.'nin kullandığı 39 LU 204 plakalı otomobil ile Vural Cinsar yönetimindeki 07 EBK 30 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Cinsar, Şerafettin Kıray ve Sebahattin Akdere hayatını kaybetti; sürücü A.Y. ile eşi G.Y. yaralandı. Yaralılar, Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, cenazeler de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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