Kırklareli için kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği, yarın kent genelinde kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın il genelinde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının istendiği açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı uyarıda bulunuldu.