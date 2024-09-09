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Kırklareli'nde 2 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

Ajans Haberleri
  • 09.09.2024 16:16
  • Giriş: 09.09.2024 16:16
  • Güncelleme: 09.09.2024 16:16
Kaynak: AA
Kırklareli'nde 2 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

Kırklareli'nde otomobilin duvara çarpması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görüntüler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kayda alındı.

Zekeriya Öztürk (79) idaresindeki otomobil dün, Kırklareli - İstanbul kara yolunun 2'nci kilometresinde, bir düğün salonunun duvarına çarptı.

Kazada araçtaki Zeliha Öztürk (75) olay yerinde, sürücü Zekeriya Öztürk ise kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti

Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasına yansıdı.

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