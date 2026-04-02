Kırklareli'nde 20 yıl önceki cinayet dosyası yeniden açıldı: 1 şüpheli tutuklandı
Kırklareli’nde 2006 yılında işlenen bir cinayet, yıllar sonra yeniden açılan soruşturmayla aydınlatılmaya çalışılıyor. İğneada’da 79 yaşındaki Celalettin Gürbüz’ün öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Dosya kapsamında soruşturma sürüyor.
Kırklareli'nde yaklaşık 20 yıl önce işlenen cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 11 Ekim 2006'da 79 yaşındaki Celalettin Gürbüz'ün evinde darbedilerek öldürülmesine ilişkin dosya yeniden ele alındı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayın aydınlatılması amacıyla İl Jandarma Komutanlığınca özel ekip oluşturuldu.
Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu cinayet şüphelileri T.Ç, E.S. ve Y.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.