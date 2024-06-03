Kırklareli'nde 9 araç çarpıştı: 19 yaralı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı. Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada 19 kişi yaralandı.
İstiklal Mahallesi'nde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü, midibüs ve otobüslerin de arasında bulunduğu 9 araç çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardaki 19 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.