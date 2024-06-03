Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kırklareli'nde 9 araç çarpıştı: 19 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı. Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güncel
  • 03.06.2024 09:49
  • Giriş: 03.06.2024 09:49
  • Güncelleme: 03.06.2024 09:53
Kaynak: AA
Kırklareli'nde 9 araç çarpıştı: 19 yaralı
Fotoğraf: AA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 19 kişi yaralandı.

İstiklal Mahallesi'nde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü, midibüs ve otobüslerin de arasında bulunduğu 9 araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki 19 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol