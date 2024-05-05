Kırklareli'nde 9 bin 600 litre karışımlı yakıt ele geçirildi

Kırklareli'nde bir tankerde 9 bin 600 litre karışımlı yakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, karışımlı kalorifer yakıtı satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, T.D. idaresindeki yakıt tankerini Pınarhisar ilçesinde durdurdu. Akaryakıt tankerinden alınan numunede yapılan incelemede, araçtaki 9 bin 600 litre yakıtın karışımlı olduğu belirlendi.

Sürücü gözaltına alındı.