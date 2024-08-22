Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eriklice köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılırken, yangın ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, BOTAŞ, AFAD, UMKE ekipleri ile İl Özel İdaresinin iş makineleri yönlendirildi.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın da kullanıldığı, yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 500 dekar tarım arazisi ile ağaçlık alan zarar gördü. Bir çiftlikte bulunan tarım aletleri ile arı kovanlarında da hasar oluştu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya çalışmaları takip etti.