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Kırklareli'nde aşırı sıcaklar nedeniyle Teke Deresi kurudu

Kırklareli'nde yaz mevsiminin başından bu yana su oranı gerileyen Teke Deresi kurudu.

Güncel
  • 06.08.2025 09:40
  • Giriş: 06.08.2025 09:40
  • Güncelleme: 06.08.2025 09:47
Kaynak: AA
Kırklareli'nde aşırı sıcaklar nedeniyle Teke Deresi kurudu
Fotoğraf: AA

Kırklareli'nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Teke Deresi kurudu.

Merkeze bağlı Kayalı köyündeki Teke Deresi'nin su seviyesi yaz başından bu yana geriledi.

Sıcaklıkların zaman zaman 40 dereceye ulaştığı bölgede son günlerde dereden su akmamaya başladı.

Deredeki suyun kesilmesi, büyükbaş hayvanların su ihtiyacını karşılayan besicileri de olumsuz etkiledi.

Suyu çekilen dere yatağında çatlaklar oluşurken, derenin bazı bölgelerinde ise otların yeşerdiği gözlemlendi.

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