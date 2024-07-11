Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kırklareli'nde aşırı sıcaklar: Teke Deresi susuz kaldı

Kırklareli'nde aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktı. Bölgedeki besiciler, hayvanlarını su ihtiyacını karşılamak üzere Kayalıköy Barajı'na götürüyor

Çevre
  • 11.07.2024 10:50
  • Giriş: 11.07.2024 10:50
  • Güncelleme: 11.07.2024 10:54
Kaynak: AA
Kırklareli'nde aşırı sıcaklar: Teke Deresi susuz kaldı
Fotoğraflar: AA

Kırklareli'nde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Teke Deresi susuz kaldı.

Merkeze bağlı Kayalı köyündeki Teke Deresi'nin su seviyesi yaz başından bu yana gerilemeye başladı.

Sıcaklıkların zaman zaman 40 dereceye ulaştığı bölgede son günlerde dereden su akmaz oldu.

Derede suyun kesilmesi büyükbaş hayvanlarının su ihtiyacını karşılayan besiciyi de olumsuz etkiledi.

Besiciler, hayvanlarını su ihtiyacını karşılamak üzere Kayalıköy Barajı'na götürüyor.

BirGün'e Abone Ol