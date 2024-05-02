Kırklareli'nde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tarık Bozan'ın (39) kullandığı 61 TA 922 plakalı otomobil, Çayırlık mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Bozan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bozan'ın cenazesi, Babaeski Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.