Kırklareli'nde bir kadın boşandığı erkek tarafından bıçaklı saldırıya uğradı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Songül G. isimli kadın, bir süre önce boşandığı Ü.D. isimli erkek tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan Songül G, hastaneye kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde boşandığı kadını bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ü.D. (39) bir süre önce boşandığı Songül G'nin (37) Yılmaz Mahallesi Eski Kırklareli Caddesi'ndeki evine gitti.
İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Songül G. evden dışarıya doğru kaçmaya başladı. Bu esnada Ü.D, Songül G'yi bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Songül G, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
Olayın ardından Ü.D. gözaltına alındı.