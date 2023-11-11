Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 78 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde polis ekiplerinin çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 78 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, 78 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 hükümlü, adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.