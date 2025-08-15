Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kırklareli'nde denize girme yasağı 2 gün uzatıldı

Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle denize giriş yasağı 2 gün uzatıldı.

Yurt
  • 15.08.2025 12:30
  • Giriş: 15.08.2025 12:30
  • Güncelleme: 15.08.2025 12:32
Kaynak: AA
Kırklareli'nde denize girme yasağı 2 gün uzatıldı

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 16-17 Ağustos tarihlerinde Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Kaymakamlık tarafından 12-15 Ağustos tarihlerinde de denize girilmesi yasaklamıştı.

Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.

Sakaryada 3 gün süreyle denize girişler yasaklandı
BirGün'e Abone Ol