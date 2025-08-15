Kırklareli'nde denize girme yasağı 2 gün uzatıldı
Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle denize giriş yasağı 2 gün uzatıldı.
Kaynak: AA
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 16-17 Ağustos tarihlerinde Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.
Kaymakamlık tarafından 12-15 Ağustos tarihlerinde de denize girilmesi yasaklamıştı.
Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.
Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.