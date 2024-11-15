Kırklareli'nde evli olduğu kadını baltayla öldüren Recep Çetin tutuklandı
Kırklareli'nde evli olduğu 58 yaşındaki Aysel Çetin'i baltayla öldüren 64 yaşındaki Recep Çetin isimli erkek, tutuklandı.
Kaynak: AA
Kırklareli'nde evli olduğu kadını baltayla öldüren erkek tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan zanlı Recep Çetin'in (64) cumhuriyet savcılığındaki sorgusu tamamlandı.
Zanlının savcılıkça sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanması kararlaştırıldı.
Recep Çetin (64) dün İl Emniyet Müdürlüğüne gidip polise teslim olarak Aysel Çetin'i (58) öldürdüğünü itiraf etmişti.
Zanlının Pınar Mahallesi'ndeki evine giden polisler, Aysel Çetin'in başına aldığı darbeyle hayatını kaybettiğini belirlemişti.