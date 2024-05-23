Kırklareli'nde evli olduğu kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Kırklareli'nde evli olduğu kadını bıçakla yaralayan Yunus A. isimli erkek,
Kaynak: AA
Kırklareli'nde evli olduğu kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Çamlık Sokak'ta dün evli olduğu Bahar A'yı (30) bıçakla yaralayan zanlı Yunus A. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yaralı kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Dün Yunus A. tarafından bıçakla yaralanan Bahar A, Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, kaçan şüpheli polis ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde arazide saklanırken yakalanmıştı.