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Kırklareli'nde evli olduğu kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde evli olduğu kadını bıçakla yaralayan Yunus A. isimli erkek,

Kadın
  • 23.05.2024 10:36
  • Giriş: 23.05.2024 10:36
  • Güncelleme: 23.05.2024 10:46
Kaynak: AA
Kırklareli'nde evli olduğu kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Fotoğraf: Arşiv

Kırklareli'nde evli olduğu kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Çamlık Sokak'ta dün evli olduğu Bahar A'yı (30) bıçakla yaralayan zanlı Yunus A. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralı kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Dün Yunus A. tarafından bıçakla yaralanan Bahar A, Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, kaçan şüpheli polis ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde arazide saklanırken yakalanmıştı.

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