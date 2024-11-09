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Kırklareli'nde haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Kırklareli'de 2 gündür haber alınamayan Erkan Yıldızoğlu isimli kişi, evinde ölü bulundu.

Güncel
  • 09.11.2024 11:12
  • Giriş: 09.11.2024 11:12
  • Güncelleme: 09.11.2024 11:16
Kaynak: AA
Kırklareli'nde haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Yılmaz Mahallesi'nde yaşayan Erkan Yıldızoğlu'ndan (57) 2 gün haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren sağlık görevlileri, Yıldızoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cansız beden, incelemenin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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