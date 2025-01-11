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Kırklareli'nde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 11.01.2025 10:33
  • Giriş: 11.01.2025 10:33
  • Güncelleme: 11.01.2025 10:33
Kaynak: AA
Kırklareli'nde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kırklareli'nde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Ülker idaresindeki 34 AV 9309 plakalı otomobil ile Cüneyt A. yönetimindeki 39 ADC 928 plakalı hafif ticari araç, İnece beldesi kavşağında çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Ali Ülker, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Ülker, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



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