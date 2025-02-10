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Kırklareli'nde hayvan katliamı: 11 köpek ve 1 kuzu ölü, 3 köpek yaralı bulundu

Kırklareli'nde 11 köpek ve bir kuzunun ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yurt
  • 10.02.2025 23:12
  • Giriş: 10.02.2025 23:12
  • Güncelleme: 10.02.2025 23:14
Kaynak: iHA
Kırklareli'nde hayvan katliamı: 11 köpek ve 1 kuzu ölü, 3 köpek yaralı bulundu

Kırklareli Karahıdır Mahallesi'nde çöp konteynerinde 6 köpek ve bir kuzu, Vize ilçesine bağlı Çakılı beldesinde ise 5 köpek ölü bulundu.

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için köpekler İzmir Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi.

Çakıllı beldesinde yaralı olarak bulunan 3 köpek ise tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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