Kırklareli'nde kuraklık: Taşlık Göleti kurudu

Kırklareli'ndeki Taşlık Göleti, kuraklık nedeniyle susuz kaldı.

Vize ilçesinin Balkaya köyünde merada otlayan hayvanların sulaması için kullanılan göletin su seviyesi, yaz başından itibaren aşırı sıcaklık nedeniyle düşmeye başladı.

Bölgenin yağış almaması ve aşırı sıcaklık nedeniyle göl kurudu. Gölette ise çatlaklar oluştu.

Daha önce de Babaeski ilçesinde aşırı sıcaklık nedeniyle kuruyan Müsellim Göleti'nde balıklar telef olmuştu. Aynı bölgede Oruçlu Göleti de kuruma noktasına gelmişti.