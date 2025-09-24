Kırklareli'nde kuraklık: Taşlık Göleti kurudu
Kırklareli'de yağışların az olması ve yüksek sıcaklık nedeniyle Taşlık Göleti kurudu. Daha önce de Müsellim Göleti kurumuş; aynı bölgede Oruçlu Göleti de kuruma noktasına gelmişti.
Kaynak: AA
Kırklareli'ndeki Taşlık Göleti, kuraklık nedeniyle susuz kaldı.
Vize ilçesinin Balkaya köyünde merada otlayan hayvanların sulaması için kullanılan göletin su seviyesi, yaz başından itibaren aşırı sıcaklık nedeniyle düşmeye başladı.
Bölgenin yağış almaması ve aşırı sıcaklık nedeniyle göl kurudu. Gölette ise çatlaklar oluştu.
Daha önce de Babaeski ilçesinde aşırı sıcaklık nedeniyle kuruyan Müsellim Göleti'nde balıklar telef olmuştu. Aynı bölgede Oruçlu Göleti de kuruma noktasına gelmişti.