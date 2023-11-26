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Kırklareli'nde motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Ajans Haberleri
  • 26.11.2023 17:38
  • Giriş: 26.11.2023 17:38
  • Güncelleme: 26.11.2023 17:38
Kaynak: AA
Kırklareli'nde motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kırklareli Valiliğince, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, beklenen kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağışlar nedeniyle kentte tedbirler alındığı bildirildi.

Tedbirler kapsamında trafikte seyir ve can güvenliği için motosiklet, elektrikli bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtildi.

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