Kırklareli'nde odun keserken hızarın üzerine düşen işçi ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 09.02.2026 17:39
  • Giriş: 09.02.2026 17:39
  • Güncelleme: 09.02.2026 17:39
Kaynak: AA
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde odun keserken hızarın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi'nde kereste kesim atölyesinde çalışan H.K, hızar makinesi ile odun kestiği sırada dengesini kaybetmesi sonucu düştü.

Hızarın üzerine düşen H.K, ağır yaralandı.

Atölyedeki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olay yerinde incelemede bulundu.

