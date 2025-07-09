Kırklareli'nde ormanlık alanda yangın

Kırklareli'nde tarım alanından ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Köye yakın yeni hasat edilmiş buğday tarlası anızında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine Kırklareli ve Edirne orman işletme müdürlükleri ekipleri ile çok sayıda itfaiye personeli bölgeye yönlendirildi.

Tarım alanı, ormanlık alan ve köydeki iki katlı bir evde devam eden yangına müdahale ediliyor.