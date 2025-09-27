Kırklareli'nde otomobilin çarptığı yaya öldü
Kaynak: AA
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
D-100 kara yolunda C.T. yönetimindeki 39 TN 390 plakalı otomobil, Kocasinan Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Barik'e (72) çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Barik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Barik'in cenazesi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.