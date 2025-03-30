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Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

Ajans Haberleri
  • 30.03.2025 15:05
  • Giriş: 30.03.2025 15:05
  • Güncelleme: 30.03.2025 15:05
Kaynak: AA
Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak zaman zaman etkisini arttırıyor.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve binaların girişlerine sığınarak sağanağın etkisini kaybetmesini bekledi.

Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte aralıklarla sürecek sağanağın cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor

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