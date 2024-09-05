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Kırklareli'nde sahte 5 bin dolar ele geçirildi: 1 gözaltı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte 5 bin dolar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel
  • 05.09.2024 09:31
  • Giriş: 05.09.2024 09:31
  • Güncelleme: 05.09.2024 09:34
Kaynak: AA
Kırklareli'nde sahte 5 bin dolar ele geçirildi: 1 gözaltı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Kırklareli'nde jandarma ekipleri sahte 5 bin dolar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin kente sahte dolar getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu. Şüphelinin çantasında yapılan aramada, sahte 100 dolarlık 50 banknot bulundu.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

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