Kırklareli'nde sahte 5 bin dolar ele geçirildi: 1 gözaltı
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte 5 bin dolar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Kırklareli'nde jandarma ekipleri sahte 5 bin dolar ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin kente sahte dolar getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu. Şüphelinin çantasında yapılan aramada, sahte 100 dolarlık 50 banknot bulundu.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.