Kırklareli'nde sel: Can kaybı 3'e yükseldi, 3 kişi kayıp

Kırklareli'nde kuvvetli sağanak dere taşkınlarına yol açtı. AFAD, dün başlayan sel nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi, kayıp 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Kırklareli'ndeki kuvvetli sağanak dere taşkınlarına yol açtı. Demirköy ilçesinde sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı. AFAD, dün başlayan sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kayıp 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Su baskınlarının meydana geldiği Demirköy ilçesindeki ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi ise kurtarıldı.

İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi.

6 KİŞİ KURTARILDI

Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.

Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

Bölgede ormanda mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ekipler, biri kız çocuğu biri erkek yetişkin 2 kişiyi daha kurtardı.

AFAD, arama ve kurtarma ekiplerinin 6 kişini kurtardığını bildirdi.