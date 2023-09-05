Kırklareli'nde sel: Dereler taştı, yollar kapandı, bungalov evler sürüklendi
Kırklareli'ndeki kuvvetli sağanak dere taşkınlarına yol açtı. Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan karayolu ulaşıma kapandı, İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi.
Kırklareli'nde kuvvetli sağanak nedeniyle su baskınlarının meydana geldiği Demirköy ilçesindeki ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı.
Değirmen Deresi'nden taşan sular Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan karayolunu kapladı, yol ulaşıma kapandı.
İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi.
2 KİŞİ KURTARILDI
Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.
Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.
Bölgede ormanda mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.