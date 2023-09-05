Kırklareli'nde sel: Dereler taştı, yollar kapandı, bungalov evler sürüklendi

Kırklareli'ndeki kuvvetli sağanak dere taşkınlarına yol açtı. Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan karayolu ulaşıma kapandı, İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi.

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