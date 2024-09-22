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Kırklareli'nde silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 22.09.2024 10:44
  • Giriş: 22.09.2024 10:44
  • Güncelleme: 22.09.2024 10:44
Kaynak: AA
Kırklareli'nde silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede bir kahvehane önünde oturanlara silahla ateş edildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Saldırıda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirledikleri şüpheli S.D'yi düzenlenen operanla yakaladı.

Zanlının evinde yapılan aramada tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı S.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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