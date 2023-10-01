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Kırklareli'nde sınıra yakın bölgede erkek cansız bedeni bulundu

Ajans Haberleri
  • 01.10.2023 10:48
  • Giriş: 01.10.2023 10:48
  • Güncelleme: 01.10.2023 10:48
Kaynak: AA
Kırklareli'nde sınıra yakın bölgede erkek cansız bedeni bulundu

Kırklareli'nde Bulgaristan sınırına yakın bölgede erkek cansız bedeni bulundu.

Şükrüpaşa köyü yakınlarında Mutlu Deresi mevkisinde ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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