Kırklareli'nde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mehmet K. yönetimindeki 39 T 0673 plakalı taksi, Sakızköy Caddesi'nde Serkan S. idaresindeki 39 ADF 247 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile takside bulunan Afan Ş, Uğur Alpay İ. ve Tülin Ç. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.