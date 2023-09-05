Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kırklareli'nde taşkın nedeniyle ormanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 05.09.2023 15:04
  • Giriş: 05.09.2023 15:04
  • Güncelleme: 05.09.2023 15:04
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Kırklareli'nde taşkın nedeniyle ormanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Kırklareli'nde kuvvetli sağanak nedeniyle su baskınlarının meydana geldiği Demirköy ilçesindeki ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

İlçede sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı.

İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi.

Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

Bölgede ormanda mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol