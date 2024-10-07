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Kırklareli'nde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 07.10.2024 09:43
  • Giriş: 07.10.2024 09:43
  • Güncelleme: 07.10.2024 09:44
Kaynak: AA
Kırklareli'nde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

M.T. yönetimindeki 42 ARC 333 plakalı tır Sakızköy Caddesi'nde A.M. idaresindeki 39 TR 099 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü A.M. ile yanındaki H.M. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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