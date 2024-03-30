Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 37 fişek, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 725 lira, 50 avro ve 50 dolar ele geçirildi.

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.