Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri Lüleburgaz ilçesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 2 kilo 50 gram bonzai, 54 gram metamfetamin, 94 gram kokain ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 103 bin 865 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.