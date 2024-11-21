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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 21.11.2024 17:19
  • Giriş: 21.11.2024 17:19
  • Güncelleme: 21.11.2024 17:19
Kaynak: AA
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 5 tabanca, av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 915 lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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