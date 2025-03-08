Kırklareli'nde yanan otomobilden 2 araç zarar gördü, 1 kişi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yanan otomobil nedeniyle 2 araç zarar gördü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Nüzhediye Sokağı'nda park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki iki otomobile sıçradı, araçlar zarar gördü.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangına müdahale etmeye çalışan bir otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.