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Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi

Kırklareli'nde seyir halinde olan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü Kavaklı beldesi Koru mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Güncel
  • 19.04.2024 13:02
  • Giriş: 19.04.2024 13:02
  • Güncelleme: 19.04.2024 13:06
Kaynak: AA
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi
Fotoğraf: AA

Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü Kavaklı beldesi Koru mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazanın haber edilmesi sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi, ambulans sevk edildi.

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