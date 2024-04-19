Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi

Kırklareli'nde seyir halinde olan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü Kavaklı beldesi Koru mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Güncel 19.04.2024 13:02 Giriş: 19.04.2024 13:02

Güncelleme: 19.04.2024 13:06 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA