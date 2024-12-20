Kırklareli'nde yük treni servis aracına çarptı: 2 yaralı
Kırklareli'nde hemzemin geçitte trenin çarptığı servis minibüsündeki 2 kişi yaralandı. Minibüsün raydan kaldırılması çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alpullu beldesinde Kapıkule Garı'na giden yük treni, hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları devam ediyor.