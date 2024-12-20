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Kırklareli'nde yük treni servis aracına çarptı: 2 yaralı

Kırklareli'nde hemzemin geçitte trenin çarptığı servis minibüsündeki 2 kişi yaralandı. Minibüsün raydan kaldırılması çalışmalar devam ediyor.

Güncel
  • 20.12.2024 08:50
  • Giriş: 20.12.2024 08:50
  • Güncelleme: 20.12.2024 08:53
Kaynak: AA
Kırklareli'nde yük treni servis aracına çarptı: 2 yaralı
Fotoğraf: AA

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alpullu beldesinde Kapıkule Garı'na giden yük treni, hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

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