Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girişler 3 gün süreyle yasaklandı
Kırklareli'de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Vize ilçesinde denize girişler 3 gün süreyle yasaklandı.
Kaynak: AA
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı.
Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 27-29 Ağustos'ta Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.