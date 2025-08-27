Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girişler 3 gün süreyle yasaklandı

Kırklareli'de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Vize ilçesinde denize girişler 3 gün süreyle yasaklandı.

Güncel
  • 27.08.2025 09:49
  • Giriş: 27.08.2025 09:49
  • Güncelleme: 27.08.2025 09:56
Kaynak: AA
Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girişler 3 gün süreyle yasaklandı
Fotoğraf: AA /Arşiv

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 27-29 Ağustos'ta Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.

BirGün'e Abone Ol