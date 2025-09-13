Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kırklareli'nin Vize ve Demirköy ilçelerinde denize girişler yasaklandı

Ajans Haberleri
  • 13.09.2025 14:18
  • Giriş: 13.09.2025 14:18
  • Güncelleme: 13.09.2025 14:18
Kaynak: AA
Kırklareli'nin Vize ve Demirköy ilçelerinde denize girişler yasaklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde 3, Demirköy ilçesinde 2 gün denize girmek yasaklandı.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla ilçedeki tüm plajlarda bugünden itibaren 3 gün denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istenen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.

Demirköy Kaymakamlığınca da ilçe sınırlarındaki sahillerde dalga boyu yüksekliği sebebiyle bugünden itibaren 2 gün denize girişlerin yasaklandığı kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol