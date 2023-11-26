Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Kar yağışı özellikle Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkili oluyor.

Sınır kapısına yakın bölgeye gelen vatandaşlar, kar topu oynayıp karın keyfini çıkardı.

Vatandaşlardan Erdal Dönmez, AA muhabirine, uzun zamandır kar yağışına hasret kaldıklarını söyledi.

Karın tadını çıkarmak için Dereköy Sınır Kapısı bölgesinde piknik yaptıklarını ifade eden Dönmez, "Karı çok seviyoruz, gelip ailece fotoğraf çekiliyoruz. Uzun zamandır böyle kar yağmıyordu. Hasret kalmıştık, çok sevindik." diye konuştu.

Öte yandan Lüleburgaz ilçesinde de zaman zaman kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Siteler Mahallesi Arka Sokak'ta metruk bir binanın dış kaplamaları koptu.

Kopan parçalar nedeniyle park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.