'Kırklareli nükleer santral sahası'na CHP'li Gökan Zeybek'ten tepki

Kırklareli’nde İğneada Longoz Ormanları’na komşu bir alanda ya nükleer santral yapılacak olmasına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek tepki gösterdi.

Zeybek, “Her gün daha kötüsünü yapıyorlar! Ne bilim tanıyorlar, ne akıl tanıyorlar, ne de milletin geleceğini. Bu nasıl bir talan iştahıdır, bu nasıl bir göz dönmüşlüktür” diyerek tepki gösterdi.

Zeybek’in açıklaması şu şekilde:

“Bu ülkenin suyunu, ormanını, kıyısını, yaşam damarlarını yağmalayan bu iktidardan FAYDA GELMEZ. Her gün daha kötüsünü yapıyorlar. Ne bilim tanıyorlar, ne akıl tanıyorlar, ne de milletin geleceğini. Bu nasıl bir talan iştahıdır, bu nasıl bir göz dönmüşlüktür. Önce TOKİ’nin Kanal İstanbul hattındaki ‘kaçak’ şantiyeleri havza dışı sayıldı. Yani Sazlıdere’nin su havzasını korumak yerine statüsü değiştirildi. İstanbul’un can damarı, göz göre göre, planlı bir biçimde kurutuluyor.

YETMEDİ, YETMİYOR Şimdi de Trakya'nın Karadeniz kıyısına yapılması planlanan nükleer santralin yerini belirlemişler. Şöyle anlatayım… Planlanan Nükleer saha İstanbul Fatih’e yaklaşık 140, Kırklareli’ne 90 km uzaklıkta. Nükleer santralin Vize ve Demirköy ilçelerine bağlı köylere yakın, Poliçe Plajı ile Kumçakıl Sahili arasında kalan, İğneada Longoz Ormanları’na komşu bir alanda yapılması planlanıyor.

GÜNAH GÜNAH GÜNAH HİÇ Mİ ALLAH KORKUSU YOK HİÇ Mİ KULDAN UTANMA YOK

Değiştireceğiz. Bu kötücül anlayış ilk seçimde pılısını pırtısını toplayıp GİDECEK. Yaşanılabilir bir ülkeyi inşa edeceğiz. Sözümüz söz."