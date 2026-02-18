Kırklareli TOKİ kura çekimi saat kaçta, ne zaman? TOKİ Kırklareli'nde kaç ev verecek? TOKİ Kırklareli kura çekim tarihi

Kırklareli TOKİ kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 2 bin 255 sosyal konut için gerçekleştirilecek hak sahibi belirleme kurası bugün noter huzurunda yapılacak. “Kırklareli TOKİ kura çekimi saat kaçta?”, “TOKİ Kırklareli'nde kaç ev verecek?” ve “Kura sonuçları nereden öğrenilir?” soruları yanıt buldu. İşte 18 Şubat 2026 Kırklareli TOKİ kura çekimine ilişkin tüm ayrıntılar…

TOKİ KIRKLARELİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Kırklareli kura çekimi 18 Şubat 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Saat 11.00’de başlayacak çekiliş, Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak. Hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek ve süreç resmi olarak kayıt altına alınacak.

TOKİ KIRKLARELİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ Kırklareli kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Başvuru sahipleri, canlı yayın ekranı üzerinden isimlerini anlık olarak takip edebilecek.

TOKİ KIRKLARELİ'NDE KAÇ EV VERECEK?

TOKİ, Kırklareli genelinde toplam 2.255 sosyal konut inşa edecek. Hak sahipleri 18 Şubat 2026 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.

KIRKLARELİ’NDE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ Kırklareli projesi kapsamında Merkez ve ilçelerde yapılacak konut sayıları şu şekilde:

İlçe Konut Sayısı Merkez 640 Merkez İnece 60 Babaeski 150 Babaeski Büyükmandıra 60 Demirköy 85 Kofçaz 60 Lüleburgaz 600 Lüleburgaz Ahmetbey 100 Pehlivanköy 100 Pınarhisar 200 Vize 200 Toplam 2.255

KIRKLARELİ TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından TOKİ Kırklareli kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

Vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak asil ve yedek listede yer alıp almadıklarını kontrol edebilecek.

Kırklareli TOKİ kura çekimi ne zaman?

Kura çekimi 18 Şubat 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Kırklareli TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak?

Çekiliş saat 11.00’de başlayacak.

TOKİ Kırklareli'nde kaç ev verecek?

Kırklareli genelinde toplam 2.255 sosyal konut inşa edilecek.

Kura çekimi nerede yapılacak?

Kura çekimi Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kırklareli TOKİ kura çekilişi canlı nasıl izlenir?

Kura çekilişi TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Kırklareli TOKİ kura çekimi ile birlikte 2.255 konutluk sosyal konut projesinde kritik bir aşama tamamlanmış olacak. 18 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00’de yapılacak çekiliş sonrası hak sahipleri netleşecek ve sonuçlar resmi kanallar üzerinden erişime açılacak.